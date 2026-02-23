Haberler

El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi

Güncelleme:
Meksika'da 10 milyon dolar ödülle aranan ülkenin en büyük kartelinin lideri El Mencho'nun CIA'in istihbarat desteğiyle öldürülmesi gündem yarattı. Ülke yangın yerine dönerken, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, El Mencho'nun ölümünün Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme olduğunu söyledi.

  • Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.
  • ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, El Mencho'nun ölümünü Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme olarak değerlendirdi.
  • El Mencho'nun ölümünün ardından Meksika'nın çeşitli eyaletlerinde kartel üyeleri tarafından araç yakma, yol kapatma ve havalimanı baskını gibi şiddet olayları yaşandı.

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA: HARİKA BİR GELİŞME

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, "El Mencho'nun ölümü Meksika, ABD, Latin Amerika ve tüm dünya için harika bir gelişme" dedi. Meksika'da kartel lideri El Mencho'nun ölümünün Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için harika bir gelişme olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, CIA'in istihbarat desteğiyle düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

ÜLKENİN EN BÜYÜK KARTELİNİN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Operasyonun ardından, suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı. Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görülürken, Guanajuato'da da bazı iş yerlerinin yakıldığı yansıdı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye soktu. Ayrıca federal, eyalet ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturuldu.

YOLLAR KAPALI

Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda kent içi yol ve otoyol, kartel bağlantılı yol kapatma eylemleri nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta'dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

ABD'Lİ TURİSTLERİN OLDUĞU HAVALİMANINI BASTILAR

Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Kartel üyeleri, Guadalajara'da ABD'li turistlerin olduğu havalimanını bastı. Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

ABD, El Mencho'yu Meksika'da "bir terör saltanatı" yürütmek ve fentanil kaçakçılığı yoluyla "sayısız hayatı mahvetmekle" suçluyordu. Washington yönetimi, El Mencho'nun yakalanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi karşılığında 15 milyon dolara kadar ödül teklif etmişti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana terör örgütü olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
