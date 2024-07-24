ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda yeraltı hidrotermal patlama: Turistler canlarını zor kurtardı

Yellowstone Milli Parkı'nda beklenmedik bir olay yaşandı. Bir yeraltı hidrotermal patlaması, yüzlerce metre yüksekliğe ulaşan devasa siyah bir mantar bulutu oluşturdu. Olay sırasında parkta bulunan ziyaretçiler can havliyle kaçmak zorunda kaldı.

Görgü tanıklarının çektiği korkutucu görüntülerde, yaklaşık bir düzine turistin termal havuzlara giden sahil yolunda paniğe kapılarak kaçıştığı görülüyor. Bazı ziyaretçilerin, etrafa saçılan büyük kaya parçaları nedeniyle çığlık attığı da kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) açıklamasına göre, patlamada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak güvenlik nedeniyle Biscuit Basin bölgesi, otoparkı ve yürüyüş yolları geçici olarak kapatıldı.

USGS, bu tür patlamaların "suyun aniden yer altında buhara dönüşmesiyle" meydana geldiğini ve Yellowstone'da nispeten sık görüldüğünü belirtti. Kurum, yaşanan olayın volkanik bir faaliyet işareti olmadığını ve magmanın yüzeye doğru yükselmesinden kaynaklanmadığını vurguladı.

Patlama sonrası çekilen videolarda, duman bulutu dağıldıktan sonra turistlerin molozlarla kaplı sahil yolunda dikkatle ilerleyerek, hala buhar çıkaran yer altı kazanını incelemeye çalıştıkları görülüyor.

USGS, Yellowstone'un "dünyanın en büyük ve en çeşitli doğal termal oluşumlarına" ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Yaşanan bu olağandışı patlama, Yellowstone jeologları tarafından detaylı olarak araştırılıyor.