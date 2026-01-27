Haberler

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor Haber Videosunu İzle
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği, 554 binden fazla kişinin ise elektriksiz kaldığı bildirildi.

  • ABD'de kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle ölü sayısı 30'a yükseldi.
  • 554 binden fazla kişi elektriksiz ve ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.
  • Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı ve hissedilen sıcaklık eksi 31 dereceye düştü.

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

ULAŞIM DURDU, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

SICAKLIKLAR -31 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası "ısınma merkezleri" kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

YARIM MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ELEKTRİĞİ YOK

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişi halen elektriksiz. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin" birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkalyoncu.53:

Yerlerin ve göklerin hakimiyetinin kim olduğunu bilmeyenler muhakkak birgün öğrenecekler

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Rabbim daha daha peterini versin inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHodemmi 042:

kudretinden sual olunmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı

Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı

Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı