ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

ABD'de uçak kazasının olduğu yerde günler öncesinden çekilen video şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'yi sarsan yolcu uçağı ve helikopterin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir kullanıcının 6 gün önce çektiğini öne sürdüğü videoda kazanın meydana geldiği havaalanının yakınında helikopterlerin uçtuğu görüldü. Bu görüntünün ardından kazanın da bu yüzden mi yaşandığı sorusu akıllara geldi.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı.

American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.

GÜNLER ÖNCESİNDE TEHLİKELİ UÇUŞ

Kazanın ardından sosyal medyada bir kullanıcı, geçtiğimiz hafta Ronald Reagan Havalimanı civarında helikopterleri kayda aldığı bir videoyu paylaştı. Kullanıcının çektiği görüntülerde iki tane helikopterin uçaklara yakın bir şekilde uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

"ÇILGINCA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Kazanın ardından servis ettiği görüntülerle ilgili kullanıcı şu ifadeleri kullandı: "Bu videoyu 6 gün önce Reagan Uluslararası Havaalanı'ndan ayrılırken çektim ve bu helikopterleri yanımızda görünce biraz çılgınca olduğunu düşündüm. Acaba bu geceki çarpışmaya da benzer bir şey mi sebep oldu?"

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Ülkeyi sarsan kazanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ise kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

ABD'de uçak kazasının olduğu yerde günler öncesinden çekilen video şaşırttı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

Koltuğa oturur oturmaz ilk hamlesini yaptı
img

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
img

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yoğun trafiğin olduğu hava alanlarının uçuş sahasında adeta serseri mayın gibi dolaşan helikopterlerin orada ne işi var başka yermi bulamadılar uçacak ..birde millet uçan taksi yapmaya çalışıyor iki tanesi havada çarpışıyor yüzlerce olsa ne olacak birbirlerine çarpıp patır patır tepemizden aşağı yağacaklar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.