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ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü
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ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü. Kaza anı ise saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü.

HAVADA ÇARPIŞTILAR

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CAN KAYBI YOK

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

OLAY AYNI KAMERADA

Öte yandan uçak ile helikopterin havada çarpıştığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada
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