ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
ABD'nin Washington eyaletinde, havalimanından uçak çalan Christian Estoque adlı şahıs, uçağı başka bir eyalete uçurduktan sonra FBI tarafından yakalandı. İlk uçuş sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu kabul eden ve pilot lisansı olmayan Estoque, Los Angeles federal mahkemesinde kayıtsız uçak işletmekle suçlandı.

  • Christian Estoque adlı şüpheli, 3 Ocak'ta Washington'daki Auburn Municipal Airport'tan tek motorlu bir uçağı izinsiz aldı.
  • Estoque, 27 Ocak'ta Corona'daki ikinci bir uçak çalma girişimi sırasında FBI tarafından yakalandı.
  • Estoque'nin pilot lisansı olmadığı ve ilk uçuş sırasında metamfetamin etkisi altında olduğu federal belgelerde yer aldı.

ABD'de Washington eyaletinden izinsiz uçak çalan bir kişi, uçağı farklı bir eyalete uçurduktan sonra FBI tarafından yakalandı. Federal soruşturma yetkilileri, olayla ilgili çarpıcı ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

AUBURN'DAN ÇALINDI, CALİFORNİA'DA BULUNDU

Polis raporlarına göre 38 yaşındaki Christian Estoque adlı şüpheli, 3 Ocak'ta Washington'daki Auburn Municipal Airport'tan tek motorlu bir uçağı izinsiz aldı. Uçak, birkaç gün sonra Corona Municipal Airport'ta bulundu. FAA radar verilerine göre uçağın "transponder" cihazı, uçuş rotasını gizlemek için manipüle edildi.

İKİNCİ UÇAĞI ÇALMAYA KALKINCA YAKALANDI

FBI'ın Los Angeles ofisi tarafından yürütülen soruşturmada, Corona'daki ikinci bir uçak çalma girişimi şüpheliyi ele verdi. 27 Ocak'ta Estoque, daha önce uzun süredir kayıtlı olmayan ikinci bir uçağı çalmaya çalışırken FBI ajanları tarafından yakalandı.

PİLOT LİSANSI YOK

Federal belgelerde Estoque'nin pilot lisansı olmadığı ve ilk uçuş sırasında metamfetamin etkisi altında olduğunu kabul ettiği bildirildi. Yetkililer, şüphelinin uçakları uçururken gerekli ruhsat ve eğitimden yoksun olduğunu açıkladı.

Estoque, Los Angeles federal mahkemesinde "kayıtsız uçak işletmek" ve benzeri suçlamalarla resmen suçlandı. İlk duruşmasını 29 Ocak'ta yapan şüpheli, kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturma devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

FBI'a ek olarak California ve Washington'daki yerel polisler ile federal hava ve güvenlik birimleri olayın aydınlatılması için birlikte çalışıyor. Yetkililer, benzeri uçak hırsızlıklarına karşı kamuoyu duyarlılığını artırmak istiyor.

