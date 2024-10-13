Üye Girişi
Haberler

Trump'a bir suikast girişimi daha

Trump'a bir suikast girişimi daha
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik üçüncü bir suikast girişimini önlediklerini duyurdu. Olay, Trump'a yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, aday Trump'a bir suikast girişimi daha önlendi. Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik 3. suikast girişimi, Coachella Vadisi'ndeki mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamın polisler tarafından durdurulmasıyla engellendi.

MİTİNG ALANINA YAKIN NOKTADA AV TÜFEKLİ, TABANCA VE ŞARJÖR TAŞIYAN ŞAHIS

Trump'ın California eyaletine bağlı Riverside County'de yer alan Coachella Vadisi'nde gerçekleştirdiği miting sırasında polislerin bir şüpheliyi durdurduğu belirtildi. Riverside County Şerifi Chad Bianco yaptığı açıklamada, "Suikast girişimi, yerel polislerin mitingin dışında silahlı ve sahte pasaportlu bir adamı durdurmasıyla dün son anda engellendi. Muhtemelen bir suikast girişimini daha önledik" dedi. Polis, şüphelinin miting alanından yaklaşık 1,6 kilometre uzakta giriş kartı ile yakalandığını, dolu bir av tüfeği, tabanca ve dolu şarjör taşıdığını bildirdi.

TRUMP İKİ SUİKAST GİRİŞİMDEN KURTULDU

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum. İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Donald Trump Politika 3-sayfa Dünya

Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi

'Saldırıda genelkurmay başkanı öldü' iddiası

 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

AK Parti Burger Kıng açılışına katılan isimler için harekete geçti

 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?

Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu

Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
500

Yorumlar (8)

Kagan Kutlu:

Kimse niyeti belli Trump nalları dikeçek.

27
2
yanıtYanıtla
Ercan Sönmez:

Trump, kazanmak için kendi kendine suikast düzenletiyor. Gerçekçi olmak gerekirse gayet başarılı olmuşa benziyor.

18
10
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

İsrail’in işidir. Onlar bidonun gidip bunun gelmesini istemez. Bidon İsrail’in çıkarlarına daha yakın çünkü. Yaşlı dmuz biden.

13
1
yanıtYanıtla
Doğrucu Davut:

geberrrrrrrrrr ooooo......

8
4
yanıtYanıtla
murat:

Buda ibrahim tatlıses gini ölümsüz çikti

8
2
yanıtYanıtla
Muhammed Duha Ertuğrul:

beceriksizler...

6
1
yanıtYanıtla
Tarla Parsellenir Gönlüm Buzlu Cam:

Reis durdurulamaz

2
2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.