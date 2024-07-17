ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın genel müfettişi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yaşandığı Pennsylvania mitingde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Soruşturmanın amacı, Gizli Servis'in 13 Temmuz 2024 tarihli Trump kampanya etkinliğindeki güvenlik önlemlerini değerlendirmektir. Bu inceleme, Başkan Joe Biden'ın emrettiği bağımsız güvenlik incelemesine ek olarak yapılacaktır.

Olay sırasında, 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Trump'ın konuşma yaptığı sahneye 135 metre kadar yaklaşabilmiş ve ateş açmıştı. Bu durum, özellikle İran'dan gelen tehditler nedeniyle arttırılan güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleştiği için ciddi sorular doğurdu.

Saldırıda Trump hafif yaralanırken, bir miting katılımcısı hayatını kaybetti ve iki kişi ağır yaralandı. Gizli Servis ajanları hızla müdahale ederek Trump'ı sahneden uzaklaştırdı ve keskin nişancılar saldırganı etkisiz hale getirdi.

Gizli Servis Direktörü Kim Cheatle, olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak ve benzer olayların tekrarlanmaması için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, soruşturmalara tam destek vereceklerini açıkladı.

Bu olay, yaklaşık 7.800 personele sahip olan ve başta devlet yetkilileri olmak üzere önemli kişilerin korunmasından sorumlu olan Gizli Servis'in güvenlik protokollerini gözden geçirmesine neden olacaktır.