ABD'de soğuklar hayatı felç etti! Ölü sayısı 43'e yükseldi, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle donma riskinin her saniye arttığı ABD'de yüzlerce uçak seferi iptal edilirken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği bildirildi. Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ARAÇLA SEYAHAT İMKANSIZ HALE GELDİ

Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi. Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de günlerdir yüzlerce uçuş iptal edilirken, binlerce uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ON BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle ülkede on binlerce ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

SOKAĞA ÇIKANLARIN SAÇLARI DONDU

Bölgeden servis edilen görüntülerde sokağa çıkan insanların saçlarının donduğu da görülürken, Colorado'da ahırdaki atların dahi soğuktan etkilendiği görüldü.