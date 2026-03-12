ABD'de sinagoga saldırı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi.

ÖNCE ARACIYLA DALDI, SONRA ATEŞ AÇTI

ABD basınında yer alan iddialara göre, önce aracıyla sinagoga dalan bir kişi ardından da etrafa ateş açtı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, şüphelinin bölgeye sevk edilen ekiplerle çatışmaya girdiği bildirildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde sinagogun çatısından dumanlar yükseldiği ve yakınlarda çok sayıda polis aracı bulunduğu görüldü.

FBI: MÜDAHALE EDİLİYOR

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FBI ekipleri, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirterek, şüphelinin hala yakalanmadığını söyledi. Michigan Eyalet Polisi ise saldırının ardından yaptığı uyarıda, halktan bölgeden uzak durmalarını isteyerek, "Ekipler ayrıca bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor" dedi.