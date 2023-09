ABD'de sel: Acil durum ilan edildi

ABD'nin New York kentinde bugün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle acil durum ilan edildi. New York Valisi Kathy Hochul, yüksek yağış oranının yol açtığı sel nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı. Metro seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği ve halkın sel baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği uyarıldı. LaGuardia Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlar durduruldu.

ABD'nin New York kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul, yüksek yağış oranının yol açtığı sel nedeniyle kentte acil durum ilan edildiğini açıkladı. Yetkililer, New York'a bağlı Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island ve Long Island sakinlerine sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, metro seferlerinde yaşanacak gecikmeler konusunda da halkı uyardı.Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle New York'taki LaGuardia Havaalanı'na yapılacak tüm uçuşlar durdurulurken, Federal Havacılık İdaresi, havaalanındaki yakıt ikmal alanının ve havaalanına yakın erişim yollarının sular altında kaldığını duyurdu. New York'ta bu sabah başlayan şiddetli yağışların yarına kadar hafifleyerek devam edeceği kaydedildi.