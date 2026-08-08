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Utah'ta yangın söndürme helikopteri düştü

Utah'ta yangın söndürme helikopteri düştü
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ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri düştü.

ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri düştü. İçinde 2 kişinin bulunduğu helikopterdeki mürettebatın sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre; Utah eyaletine bağlı Richfield yakınlarında dün yerel saatle 10.00 sıralarında içinde iki kişinin bulunduğu 'Sikorsky S-64' tipi yangın söndürme helikopteri düştü. İhbar üzerine olay yerine acil durum ekipleri sevk edilirken, yetkililer helikopterde bulunan 2 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığını bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, kazanın 'Widemouth 2' orman yangını bölgesinde meydana geldiğini aktardı. Eyaletin orman yangınları bilgi merkezinden alınan verilere göre; 27 Temmuz'da yıldırım düşmesi sonucu başlayan ve şu ana kadar yaklaşık 425 kilometrekarelik alanı küle çeviren yangının yalnızca yüzde 19'unun kontrol altına alınabildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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