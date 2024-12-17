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ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış

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ABD'de iki kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı okul saldırısını gerçekleştiren 15 yaşındaki Natalie Rupnow'un, Eskişehir'de bıçaklı saldırı gerçekleştiren Arda Küçükyetim'den ilham aldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde gerçekleşen okul saldırısının faili 15 yaşındaki Natalie Rupnow, saldırıdan önce sosyal medyasında 6 sayfalık manifesto yayınladı.

ESKİŞEHİR'DEKİ SALDIRGANI İLHAM ALMIŞ

Paylaşılan manifestoda, Eskişehir'deki bıçaklı saldırıyla tanınan Arda Küçükyetim'i "ilham kaynağı" olarak görüldüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de çay bahçesinde beş kişiyi bıçaklayarak büyük bir korku salan Arda Küçükyetim, saldırı anını sosyal medyada yayınlamış ve hakkında açılan dava sonrası tutuklanmıştı. 18 yaşındaki Küçükyetim, kendisini nasyonal sosyalist olarak tanımlamış ve bir manifesto yayımlamıştı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Samantha takma ismini kullanan Rupnow 6 sayfalık manifestosunun başında hayat öyküsü yer aldı. Rupnow, ailesini "pislik" olarak tanımlarken; ailesinin onu sevmediğini belirten Rupnow, kendisini ailenin "yanlış çocuğu" olarak gördüklerini öne sürdü.

Manifestosunun ilerleyen kısımlarında, Rupnow toplum ve insanlardan duyduğu nefretin sebeplerini "Bu dünyada yanlış insanlar olarak doğmuşum. Ailem tam olarak pislik insanlar. Bir dönem silah alıp kendini öldürmeyi düşündüm ama evren için daha iyi planlarım var. İnsanlardan ve toplumdan nefret etmeye başladım, bu tamamen benim hatam değil" ifadeleri ile açıkladı.

"BANA KİMSE İYİ GÖZLE BAKMADI"

15 yaşındaki Rupnow manifestosunda ayrıca "Bana kimse iyi gözle bakmadı. Yalnız olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Wisconsin eyaletinin başkenti Madison'da bulunan Abundant Life Hristiyan Okulu'na dün sabah saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlenmişti.

İlk açıklamalarının ardından, polis yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 2 olarak düzeltti. Yapılan açıklamada, 17 yaşındaki şüphelinin, okulda öğrenci olduğu belirtilerek, saldırıda biri öğretmen, diğeri öğrenci olmak üzere iki kişiyi vurarak öldürdüğü, en az 6 kişiyi yaraladığı ve ardından olay yerinde intihar ettiği kaydedildi.

ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAslan Karakaya:

böyle haberler özenti yapıyor. Bu yüzden katliam ve intihar gibi haberlere yayın yasağı getirilmeli

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