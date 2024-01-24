ABD'de Nitrojen Gazıyla İdam Edilecek İlk Kişi: Kenneth Eugene Smith

Kenneth Eugene Smith, Perşembe günü ABD'de daha önce test edilmemiş bir yöntemle idam edilecek. ABD'de nitrojen gazıyla zehirlenerek infaz edilen ilk kişi olacak. İnfaza günler kala, BBC'ye konuşan Smith, bu deneysel sürece dair düşüncelerini anlattı.

Uyarı: Bu yazı, infaza dair bazı okuyucuların rahatsız edici bulabileceği anlatılar içeriyor.

Kenneth Eugene Smith, ölüme ilk yaklaştığında, Alabama eyaletindeki infaz memurlarının onu öldürmek için birkaç saati vardı.

Onu sedyeyle Holman İnfaz Merkezi'ndeki "ölüm odasına" taşıdılar ve öldürücü seviyede kimyasal enjekte ettiler.

Ancak başarısız oldular.

Smith'in avukatına göre, çok sayıda denemeye ve kolunda açılan yaralara rağmen damar bulunamadı. Saat geç olduğunda artık eyaletin ölüm yetkisinin süresi dolmuştu.

Bu Kasım 2022'deydi. Şimdi, Alabama onu bir kez daha öldürmeyi deneyecek.

Eyalet bu kez Smith'e hava sızdırmaz bir maske takarak saf nitrojeni içine çekmeye zorlayacak. Bu inaktif gaz, vücudundaki oksijeni tüketecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği geçtiğimiz hafta, daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da diğer bir acımasız, insanlık dışı, aşağılayıcı uygulama anlamına gelebileceğini söyledi. İnfazın durdurulması çağrısında bulundu.

Federal Mahkeme, avukatının infazı durdurma talebini reddettiği için son karar hala geçerli. Smith, Perşembe günü idam edilecek.

Smith, 1989'da 1.000 dolar karşılığında bir vaizin karısı Elizabeth Sennett'i bıçak ve darpla öldüren iki kişiden biriydi.

Modern Amerika'da iki kez idama götürülen tek ve nitrojen gazı uygulamasıyla karşı karşıya kalan ilk kişi olacak.

Smith, BBC'nin aracı ile yönlendirdiği sorulara yazılı olarak cevap verdi.

'Bedenim çöküyor, sürekli kilo kaybediyorum'

Alabama eyaletinde idam mahkumları ve gazetecilerin yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi yasak. Geçtiğimiz hafta ona telefonla ulaştık ancak kendini iyi hissetmediği için röportajı devam ettirmek istemedi.

"Sürekli berbat haldeyim. Düzenli olarak panik atak geçiriyorum. Bunlar gün içinde başa çıkmaya çalıştıklarımın küçük bir parçası. En basit haliyle işkence" diye yazıyor Smith.

Alabama'ya "çok geç olmadan [idamı] durdurma" çağrısı yapıyor.

Eyalet, nitrojen gazı infazının kısa sürede bilincini kaybetmesine neden olacağını ancak bir kanıt bırakmayacağını söylüyor.

Tıbbi uzmanlar ve bu yönteme karşı olanlar, sinir sistemini etkileyecek şiddetli kasılmadan bitkisel hayatta kalacak şekilde sağ kalmasına, hatta maskede sızıntı olup odadaki diğer kişileri de öldürme olasılığına kadar, karşılaşılabilecek felaketlere karşı uyarıyor.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kenny'nin ölümden korkmadığına eminim, bunu gayet net belirtti. Ancak bu süreçte daha büyük bir işkence yaşamaktan korkuyor" diyor manevi danışman Dr. Jeff Hood.

Hood, nitrojen sızıntısının tehlikelerini açıklayan yasal bir feragatname imzaladı.

"Ondan birkaç adım uzakta olacağım ve bunu yaparak hayatımı tehlikeye attığım konusunda tıbbi uzmanlar tarafından defalarca uyarıldım. Eğer hortumda, maskede bir sızıntı olursa, odaya kesinlikle nitrojen sızabilir".

BM'ye gönderilen araştırmanın yazarlarından bir uzman, bunun kabul edilemez bir tehlike seviyesi olduğunu söylüyor.

Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden anesteziyoloji profesörü Dr. Joel Zivot Alabama yetkililerini, "acımasız" infazlar konusunda "korkunç" bir kaydı olmakla suçluyor:

"Kenneth Smith'in Amerika'nın en kötü insanı olduğu sonucuna varmak zorundayım çünkü Alabama onu öldürmekte o kadar kararlı ki onu öldürmek için başka insanları da öldürmeyi göze alıyorlar.

"Nitrojen gazıyla ilgili sağlıklı gönüllülerle yapılan erken bir çalışmada, hemen hemen herkes yaklaşık 15 ila 20 saniyelik nefes alma sırasında bir nöbet geçirdi."

Bu senaryoya göre, Smith şiddeti spazmlar yaşamaya başlamadan önce bilincini kaybedecek.

Alabama, ABD'de en çok idam cezası verilen eyaletlerden biri. Şu anda 165 kişi ölüm sırasında.

2018'den beri, eyalette hüküm giymiş mahkumların hayatta kaldığı üç başarısız ölümcül enjeksiyon girişimi oldu.

Avukatlarının, zaman sınırının dolduğu gerekçesiyle müvekkillerinin hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtiliyor.

İncelemede bunun infazcılar için "gereksiz zaman sınırı baskısı" yarattığı belirtildi.

Bu kez Smith'i infaz etmek için geceyarısına kadar değil, daha uzun bir "saat aralığı" verilecek.

Yasal idamları durdurma yetkisi bulunan Alabama Valisi Kay Ivey, uzmanların uyarılarına ve eyalete yapılan suçlamalara yorum yapmayı reddetti. Başsavcılık ofisi BM'nin endişelerini "Smith'inkiler gibi asılsız" olarak değerlendirdi.

Yapılan açıklamada, mahkemenin Smith'in endişeleri ve farklı tıbbi uzmanların görüşlerini dinlediği ve Smith'in nitrojen hipoksiyasıyla ilgili endişelerinin "spekülatif" ve "teoritik" olduğuna karar verildiği yazıldı.

Nitrojen gazı ile idam lehine oy veren Cumhuriyetçi eyalet avukatı Reed Ingram BM'nin eleştirilerine karşı geldi.

BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence bu süreç onun kurbanına yaptığından daha iyi" dedi ve ekledi:

"Valimiz bir Hıristiyan. Bütün bunları tartıştı ve bunun ölçülü olduğunu düşünüyor. Eminim onu çok üzmüştür ama kanun böyle".

BBC Elizabeth Sennett'in ailesine ulaştı. Aile, Perşembeden önce yorum yapmak istemediklerini söyledi.

1996 yılında jüri Smith için şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası tavsiye etmişti. Ancak yargıç buna uymayarak ölüm cezası verdi.

Duruşma sırasında Smith, kurban öldürüldüğünde orada olduğunu ancak saldırıda rol almadığını söylemişti.