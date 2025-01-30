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ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
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ABD'de helikopterle çarpışmasının ardından nehre düşen yolcu uçağında, dünya şampiyonları olan Rus buz pateni sporcuları Evgenia Sişkova ve Maxim Naumov'un da olduğu öğrenildi. 18 kişinin cansız bedeninin bulunduğu feci kazada sporcuların akıbeti ise henüz bilinmiyor.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 personelin bulunduğu askeri helikopter havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü.

EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ

Düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken bir yetkili, nehirden 18 cansız bedenin çıkarıldığını aktardı. Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine yaklaşık 300 polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR

Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

UÇAKTA DÜNYA ŞAMPİYONLARI DA VARMIŞ

Öte yandan düşen yolcu uçağında, çiftler halinde artistik patinajda dünya şampiyonu olan Rus buz pateni sporcuları Evgenia Sişkova ve Maxim Naumov'un da olduğu öğrenildi. Feci kaza sonrası sporcuların akıbeti ise henüz bilinmiyor.

ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump son açıklamasında kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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