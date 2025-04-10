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ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü

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ABD'nin New York eyaletindeki Hudson Nehri'ne helikopter düştü. Helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybederken, kaza anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ABD'nin New York kentinde helikopter faciası yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD), kazayı sosyal medya platformu hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

HELİKOPTER HUDSON NEHRİ'NE DÜŞTÜ

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Helikopterin düşme anını bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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