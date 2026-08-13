ICE'den 20 Milyon Dolarlık Elektrik Şoklu Eldiven Planı

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) memurları, kolluk görevlerini yerine getirirken elektrik şoku verebilen eldivenlerle donatılabilir. İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) Pazartesi günü yayımladığı nota göre ICE, bu cihazları satın almak için 20 milyon dolara (yaklaşık 950 milyon TL) kadar para harcamayı planlıyor.Bu eldivenler, standart bir ABD elektrik prizinin yaklaşık üç katı olan 380 volta kadar elektrik verebiliyor.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) dahil olmak üzere sivil haklar grupları, bunların kullanımına ilişkin endişelerini dile getirdi.ICE, faaliyetleri sırasında kullandığı yöntemler nedeniyle inceleme altında bulunuyor.Bu faaliyetler sırasında memurların dahil olduğu çeşitli ölümcül silahlı olaylar yaşandı.

DHS BBC'ye yaptığı açıklamada "ICE, memurlarının sahadaki ihtiyaçlarını sürekli olarak değerlendirerek, suç işlemiş yasa dışı göçmenleri güvenli şekilde tutuklamak ve ülkemizden çıkarmak için gerekli araç ve ekipmanlara sahip olmalarını sağlamaktadır" ifadelerini kullandıEldivenleri üreten Compliant Technologies LLC, BBC'ye satış konusunda yorum yapamayacağını söyledi.DHS, ihalesiz satın alma sözleşmesinin 14 Ağustos kadar erken bir tarihte yayımlanabileceğini belirtti.Bu cihazlar, şok vermek için bir düğmeye basılarak etkinleştiriliyor ve saniyede 30'a kadar şok verebiliyor.Ayrıca etkinleştirme kayıtlarını tutan yerleşik mikroişlemcilere de sahipler.Compliant Technologies, internet sitesinde ürünlerin yaralanmaya neden olmadığını ve birçok kurum tarafından kullanıldığını belirtiyor.Şirketin internet sitesindeki kullanıcı kılavuzu, yaşlılarda, küçük çocuklarda, hamile kadınlarda ve "ağır engellilerde" kullanımından kaçınılmasını tavsiye ediyor.Ayrıca eldivenler kullanılırken kişiyi kontrol altında tutmak için ilave bir memurun hazır bulunması gerektiğini belirtiyor.Şok tabancasından farkıDeriye saplanan uçlar aracılığıyla 50 bin volta kadar şok verebilen bir şok tabancasının aksine, bu eldivenler vücut içinde elektrik devresi oluşturmuyor.Bunun yerine eldivenler, kişiyi "acıyla caydırma" yöntemiyle iş birliği yapmaya ikna etmek amacıyla keskin bir şok veriyor.Tennessee eyaletindeki Hawkins County Hapishanesi'nde yönetici olan Teğmen Butch Gallion "Onları kullanabiliriz de kullanmayabiliriz de" diyor: "Bu tamamen nasıl davrandıklarına bağlı.Açmak için düğmeye bastığınızda bir ışık yanıyor. Mahkümlar bu ışığın ne anlama geldiğini biliyor ve çoğu zaman sadece ışığı görmek bile uyum sağlamalarını sağlıyor."Şok yalnızca ciltle temas halinde verilebiliyor. Bu sayede bir memur önce kişinin kıyafetine dokunabiliyor, ardından kişi direnmeye başlarsa cildine, genellikle bilek ya da dirsek bölgesine geçebiliyor.Gallion, kişinin saldırganlaşması halinde ise şöyle devam ediyor: "O halde eldivenleri cildin açıkta olduğu bir bölgeye uygulayabilirsiniz. "O zaman hemen söz dinliyorlar."DHS notuna göre bu eldivenler, ulusötesi suç örgütlerini hedef alan İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ile ABD göçmenlik yasalarını ihlal eden kişilerin tutuklanması, gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinden sorumlu Uygulama ve Sınır Dışı Etme Operasyonları (ERO) birimlerindeki memur ve ajanlar tarafından kullanılacak.Bazı kolluk kuvvetleri halihazırda bu eldivenleri kullanıyor, ancak ICE'ın planlanan satın alımının bugüne kadar Compliant Technologies'in aldığı en büyük sipariş olacağı düşünülüyor.Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) dahil çeşitli sivil haklar grupları, kolluk kuvvetlerinin bunları kullanmasından endişe duyduklarını açıkladı.ACLU'da polislik faaliyetlerinden sorumlu direktör yardımcısı Jenn Rolnick Borchetta şöyle dedi: "ICE geçen yıl boyunca bu ülkeye, yasaları göz ardı etmeye istekli olduğunu ve güç kullanımına çok hızlı başvurduğunu gösterdi."Bunun vatandaşlar ve vatandaş olmayanlar açısından yıkıcı, zaman zaman da ölümcül sonuçları oldu."Federal göçmenlik ajanları, uygulama operasyonları sırasında meydana gelen ölümler nedeniyle eleştiriliyor.Yakın dönemde yaşanan olaylar arasında, Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Araujo'nun Texas'ta ölümcül şekilde vurulması ile Kolombiya vatandaşı Johan Sebastián Durán Guerrero'nun Maine'deki bir göçmenlik uygulama operasyonu sırasında öldürülmesi bulunuyor.ICE ayrıca Başkan Donald Trump'ın sınır dışı etme gündemini hayata geçirme konusunda baskı altında. Bu gündem günlük tutuklama hedeflerinin karşılanmasını da içeriyor.Borchetta "Şimdi [ICE], küçük bir düğmeye basarak elleriyle elektrik şoku vermelerine olanak tanıyan bir cihazla donatılabilir" diyor ve ekliyor: "Bu da izleyenler tarafından fark edilmeyebilecek bir uygulama olabilir."Göçmenlik ajanlarına korkunç bir acı verme imkanını gizli bir şekilde sunmak, halk için daha fazla zarar ve daha az hesap verebilirlik anlamına gelen bir reçetedir."Max Matza'nın katkılarıyla.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .