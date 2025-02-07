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ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü

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ABD Başkanı Trump'ın sert göçmen politikası kapsamında, ikinci göçmen kafilesi Guantanamo Körfezi'ndeki yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi. Texas'ın El Paso kentinden Küba'daki hapishaneye getirilen mahkumlar, ölümcül Venezuelalı çete Tren de Aragua'nın üyeleri. Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerde, mahkumların askeri uçaktan elleri zincirli halde indirildiği görülüyor.

Trump'ın sert göçmen politikası kapsamında, tehlikeli suçlulardan oluşan ikinci göçmen kafilesi bugün Guantanamo Körfezi'ndeki yüksek güvenlikli hapishaneye nakledildi.

Texas'ın El Paso kentinden Küba'daki hapishaneye getirilen mahkumlar, ölümcül Venezuelalı çete Tren de Aragua'nın üyeleri. Salı günü Fort Bliss'ten kalkan ilk uçağın ardından, 48 saat içinde ikinci sevkiyat gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı yeni görüntülerde, mahkumların askeri uçaktan elleri zincirli halde indirildiği görülüyor. Tutukluların pist üzerinde detaylı araması yapıldıktan sonra, minibüslerle karanlıkta uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Bugün getirilen 13 kişi arasında cinayet suçlusu bir çete üyesi ve Venezuela'da silahlı soygun ve adam öldürmeye teşebbüsten aranan bir kaçak da bulunuyor. Grubun suç listesinde uyuşturucu bulundurma, soygun, saldırı, dolandırıcılık ve yasadışı ABD'ye giriş de yer alıyor.

Geçen hafta açıklanan plana göre, üssün göçmen gözaltı merkezi 30.000 kişilik kapasiteye çıkarılacak. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, "Başkan Trump çok net: Guantanamo Bay en tehlikeli suçluları barındıracak. Bu süreç bugün başlıyor" açıklamasını yaptı.

Yönetim, göçmenleri sınır dışı edilmeden önce barındırmak için Phoenix merkezli Willscot şirketiyle geçici tesisler konusunda görüşüyor. Tesis, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından yönetilecek ve askeri personel şimdiden yeni gelenleri barındırmak için çadırlar kuruyor.

Trump, kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Bazı göçmenler o kadar tehlikeli ki, kendi ülkelerine bile güvenemiyoruz. Çünkü geri dönmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz... Oradan çıkması çok zor bir yer."

ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü

ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü

ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü

ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemin gormecikli:

özgürlükler ülkesi de prangalı zincirli adalet nekadar güzel

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