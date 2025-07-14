ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Fall River kentinde bulunan Gabriel House adlı bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

9 ÖLÜ, 30 YARALI

Fall River İtfaiye Şefi Jeffrey Bacon, yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu en az 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

"TARİF EDİLEMEZ BİR TRAJEDİ YAŞADIK"

Bacon, "Dün gece burada, Fall River'da tarif edilemez bir trajedi yaşadık" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.