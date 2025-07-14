ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı

ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
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ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yangın faciası yaşandı. Bir bakımevinde çıkan yangın sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu en az 30 kişi yaralandı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Fall River kentinde bulunan Gabriel House adlı bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı.

ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı

9 ÖLÜ, 30 YARALI

Fall River İtfaiye Şefi Jeffrey Bacon, yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu en az 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı

"TARİF EDİLEMEZ BİR TRAJEDİ YAŞADIK"

Bacon, "Dün gece burada, Fall River'da tarif edilemez bir trajedi yaşadık" ifadelerini kullandı.

ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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