ABD Büyükelçisi Flake: Şu anda Erdoğan-Biden görüşmesi için duyurulacak bir şey yok

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Jeffry Flake, yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi olup olmadığına ilişkin, "Ben ABD Büyükelçisi olarak her zaman üst düzey görüşmelerin olması için çaba sarf ediyorum. Şu noktada duyuracağımız bir görüşme yok" dedi.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin 247'nci Bağımsızlık Günü kutlaması kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Flake, İsveç'in NATO üyeliği süreci ile ilgili, " Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekilmeli. İsveç'in de gerekli önlemleri alması gerek ve biz aldıklarına inanıyoruz. Hatta PKK ilişkileriyle daha güçlü mücadele edebilmek için anayasalarında değişiklik yaptılar. Biz artık İsveç'in NATO üyesi olmasının zamanı geldiğine inanıyoruz. Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in tam teşekküllü bir üye olacağını umuyoruz" diye konuştu.