ABD Büyükelçiliği: Refah Sınır Kapısı saat 10.00'da açılıyor

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Refah Sınır Kapısı, yerel saat ile 10.00'da açılacak. Duyuruda "Geçişlerin saat 10.00'da başlayacağına dair bilgi aldık" denildi. Kapının açılmasıyla günlerdir abluka altında tutulan Gazze halkı, gönderilen yardımlara ulaşabilecek.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Refah Sınır Kapısı, yerel saat ile saat: 10.00'da açılacak. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte, gönderilen yardımlar Gazze halkına ulaştırılacak.

KOCA ŞEHRİ ENKAZA ÇEVİRDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

TAM ABLUKA UYGULANIYOR

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, ihtiyaçların karşılanmasına da müsaade etmedi. Gazze'ye su, yakıt ve elektrik vermeyen İsrail; gönderilen yardımların da Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan girmesine müsaade etmedi. Dünyayla tek bağlantısı bu sınır kapısı olan Gazze halkı ise ölüme terk edildi.

Onlarca kamyon sınırda Gazze'ye yardım götürebilmek için günlerdir bekliyor

BUGÜN AÇILIYOR

Dünya liderleri Gazze'ye yardımların girmesi için çaba gösterirken; İsrail'deki ABD Büyükelçiliği sınır kapısının saat. 10.00'da açılacağına dair bilgi aldıklarını paylaştı. Açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'a geçmeye çalışan ABD vatandaşlarının geçişin her iki tarafında da potansiyel olarak kaotik bir ortama karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarına e-posta adresi aracılığıyla ABD hükümetinin Mısır'daki yardımına ilişkin güncel bilgiler göndereceği aktarıldı. Sınırdaki durumun dinamik, değişken ve güvensiz olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarının sınıra doğru ilerlemeden veya sınırı geçmeye çalışmadan önce güvenlik durumunu değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.