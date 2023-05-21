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ABD bu hamburgeri konuşuyor! Havyar ve yenilebilir altının bulunduğu hamburgerin fiyatı tam 14 bin TL

ABD bu hamburgeri konuşuyor! Havyar ve yenilebilir altının bulunduğu hamburgerin fiyatı tam 14 bin TL

Dünya Haberleri

ABD'nin Philadelphia şehrinde yeni açılan bir restoranda satılan 14 bin TL'lik hamburger ülkedeki herkesi şaşkına çevirdi. Sığır eti, havyar, trüf, ıstakoz, yenilebilir altın ve özel bir tür çedar peynirin bulunduğu hamburger, Twitter kullanıcılarının da diline düştü. Bir kullanıcı "Hayır, bu kira parası" derken, çok sayıda kişi böyle bir hamburgerin gereksiz olduğu yorumunda bulundu.

ABD'deki Pensilvanya eyaletinde açılan yeni bir restoran, menüsünde yer verdiği hamburgerle, piyasa fiyatlarının oldukça üzerine çıktı.

ÖZEL BİR TÜR ÇEDAR PEYNİRİ DE VAR

14 bin TL'ye yakın bir fiyatla satılan hamburgerde, sığır eti, havyar, trüf, ıstakoz, yenilebilir altın ve özel bir tür çedar peynir bulunuyor.

ABD bu hamburgeri konuşuyor! Hayvar ve yenilebilir altının bulunduğu hamburgerin fiyatı tam 14 bin TL

"BU RESMEN KİRA PARASI"

Yüksek fiyatla satılan hamburger, Twitter kullanıcılarının da diline düştü. Bir kullanıcı, "Hayır, bu kira parası" derken başka biri de, "Burgeri tutar ve onun yerine bağış yapardım. Bugünlerde (özellikle enflasyonla) çok fazla mücadele eden insanlar varken, bu gerçekten gereksiz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Haberler

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