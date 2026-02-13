ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde ABD'de tutuklu bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasında görev almış askerlerle bir araya geliyor. Askerlerin ve aileleriyle vakit geçirmek üzere yola çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yakın zamanda Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurdu ancak tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.

"İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Trump, "Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştireceğim… Henüz ne zaman olacağına karar vermedik" ifadelerini kullandı ve iki ülke liderleri arasında "iyi bir ilişki" bulunduğunu vurguladı. ABD'li petrol şirketlerinin ülkede faaliyet göstereceğini, petrolün çıkarılıp satılacağını belirten Trump, "Venezuela Devlet Başkanı ile çok iyi bir ilişkimiz var... Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak." dedi.

MADURO'NUN YAKALANMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Trump yönetimi, Nicolás Maduro'yu ele geçirmek için 3 Ocak'ta Karakas'ta büyük ölçekli bir askeri operasyon düzenledi ve Maduro ile eşi Cilia Flores'i ülkeden çıkararak ABD'ye getirdi. Operasyon, ABD özel kuvvetlerinin gece yarısı baskınıyla gerçekleşti. Trump, Maduro'nun yakalanma operasyonunu "şimdiye kadar gördüğü en muhteşem, en hızlı ve en etkili askeri operasyonlardan biri" olarak nitelendirmişti.

Trump, operasyona ilişkin, "Çok güçlü ve büyük bir askeri üsse, inanılmaz yetenekli ve vatanını seven bir grupla birlikte girdik" ifadesini kullanmıştı.

Maduro ve eşi, New York'a getirildikten sonra Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuldu ve federal mahkemeye çıkarıldı. Manhattan'daki duruşmada Maduro, hakkındaki federal suçlamaları reddederek "Masumum" ve "hala Venezuela'nın devlet başkanıyım" dedi. Maduro'ya, ABD'de yürütülen iddianamede narko-terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalar yöneltildi.