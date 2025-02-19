İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
Bitcoin ve altcoinlerde market analizi

Bitcoin ve altcoinlerde market analizi
Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi

8 ilde okullar tatil edildi
Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu

ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i seçime gitmemiş bir diktatör olarak nitelendirerek; Zelenskiy'in ülkesini kaybedeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için "Seçime gitmemiş bir diktatör olan Zelenskiy elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" açıklamasında bulundu.

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama yapan Trump, Vladimir Zelenskiy'e yönelik "Mütevazı başarıya sahip bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy, ABD'yi kazanılamayacak ve hiç başlamaması gereken bir savaşa 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" dedi.

ABD ve kendisi olmadan Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıramayacağını belirten Trump, "ABD, Avrupa'dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı. Avrupa'nın parası garanti altındayken, ABD hiçbir şey geri alamayacak" şeklinde konuştu.

"TEK BECERESİ BİDEN'I PARMAĞINDA OYNATMAK"

Ukrayna'ya yaptığı yardımları nedeniyle ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı da hedef alan Trump, "Uykucu Joe Biden, bu savaşın Avrupa için çok daha önemli olduğunu gündeme getirerek denge talep etmedi? Sonuçta, aramızda büyük, güzel bir okyanus var. Üstelik Zelenskiy, gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçime gitmeyi reddediyor, Ukrayna anketlerinde desteği çok düşük ve tek becerisi Biden'ı 'parmağında oynatmak' oldu" diye konuştu.

"SEÇİLMİŞ BİR DİKTATÖR"

Zelenskiy'i seçime gitmediği için bir diktatör olarak nitelendiren Trump, "Seçime gitmeyen bir diktatör olan Zelenskiy, hızlı davranmazsa elinde bir ülke bile kalmayacak. Bu arada biz, Rusya ile savaşı sonlandırmak için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu sadece Trump ve Trump yönetimi başarabilir. Biden, hiç denemedi, Avrupa barışı getiremedi, Zelenskiy ise muhtemelen 'yağlı kazanın' devam etmesini istiyor. Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı, ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü. Ve bu böyle sürüp gidiyor" dedi.

RUSYA İLE GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN GELDİ

Trump gündem yaratacak çıkışının ABD ve Rus heyetlerinin Riyad'da görüşmesinin ardından gelmesi de dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
img

Süper Lig devinde düşüş var! İşte en fazla taraftarı olan kulüp
img

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıadalet:

SAVAŞA SÜRÜKLEYEN AMERİKA. İLK YOLDA BIRAKAN YİNE AMERİKA OLDU. UKRAYNAYA ÜZÜLÜYORUM

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Adamı böyle harcarlar işte. Bir zamanlar Amerikalılar Saddam Hüseyin'e şehrin altın anahtarını hediye etmişlerdi. Ama vakti saati geldiğinde Saddamın ülkesini hallaç pamuğu gibi paramparça ettiler. Amerikaya ve batıya güven olmaz dostum.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Topraklarını gasp edemedi tabi iftira atacak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ilhan:

Amerika zelensky fişini çekti

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

ALLAHTAN BİZKİ GECMİS YİLLARDA SURİYEDE BU HOİN ABD GAZLAMALARİNA GELİPTE RUSYAYLA SAVASA GİRMEDİK

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı

Fenerbahçe'den derbi öncesi 1 milyar TL'lik karar!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.