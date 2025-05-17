ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
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İstanbul'daki Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine katılmayan ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, "Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim. Umarım ateşkes olur." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için Türkiye'de barış masası kuruldu. İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen barış müzakerelerinde Rusya ve Ukrayna heyetleri anlaşmaya varamadı.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

İstanbul zirvesine katılmayan Trump'tan ise yeni açıklama geldi. Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini söyledi. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.

"UMARIM ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyerek bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Ancak heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Bırakın Trump'u, Aldatma ve Kandırma Partisi yine gaz bulmuş anla ki geliyor okkalı bir zam

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Haber Yorumlarıdrakula:

araplardan parayı cukkaladı artık herkesle görüşür

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Putin Ukrayna’da Seçim Olmadan Yeni Ve İstediği Bir Başkan Olmadan Asla Barışa Yanaşmaz

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Siz olmasaniz barisirlar ama siz hem su hem ateş atiyorsunuz kaşarlarr

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

ortadoguyu gezdin istanbula ugrasaydinda putin gel buraya deseydin . hemen uctun gittin. simdimi konusacaksin. laf olsun. he konus bakalim gorecez.

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