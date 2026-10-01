Haberler

ABD Başkanı Trump, Irak'tan çekilmeyi ve Ali ez-Zeydi'yi desteklediğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, Irak'tan çekilmeyi ve Ali ez-Zeydi'yi desteklediğini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmakta olduğunu ve Doğal Kararlılık Operasyonu'nun 2026'da sona ereceğini duyurdu. Trump ayrıca Irak'tan ayrılırken başından beri desteklediği Ali ez-Zeydi'yi geride bıraktıklarını belirtti.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, "Son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmakta olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizi en başta bu bataklığın içine sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir süreçti bu. Ancak çok yakında bunlar tarihe karışacak. Bu, Amerika için harika bir gün. Daha da önemlisi, Irak'tan ayrılırken geride harika bir yeni Başbakan, yani başından beri desteklediğim ve tam anlamıyla arkasında durduğum Ali ez-Zeydi'yi bırakıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Irak'tan ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrılmakta olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum! Bizi en başta bu bataklığın içine sürükleyen çok kötü kararların alındığı uzun bir süreçti bu. Ancak çok yakında bunlar tarihe karışacak. Bu, Amerika için harika bir gün. Daha da önemlisi, Irak'tan ayrılırken geride harika bir yeni Başbakan, yani başından beri desteklediğim ve tam anlamıyla arkasında durduğum Ali ez-Zeydi'yi bırakıyoruz. Kendisi kazanması beklenmeyen bir seçimi ezici bir çoğunlukla kazandı!

2003 yılında George W. Bush'un başkanlığı döneminde başlatılan, 2014'te Barack Hussein Obama ve Uykucu Joe Biden yönetimleri altında devam ettirilen Doğal Kararlılık Operasyonu, Başkan Donald J. Trump'ın liderliğinde 2026 yılında sona eriyor. Bugün ABD için bir zafer, Irak için bir zafer ve Trump yönetiminin ilk döneminde, diğer çok kötü ve tehlikeli aktörlerle birlikte, tamamen yok edilen IŞİD'e karşı kazanılmış kesin bir zaferdir.

Çok sayıda askeri teçhizatın ve diğer her şeyin geride bırakıldığı, 13 askerimizin hayatını kaybettiği ve pek çoğunun ağır yaralandığı Afganistan'ın aksine, Koalisyon güçlerinin ve teçhizatının Erbil Hava Üssü'nden bu düzenli şekilde ayrılışı, cehenneme yapılan çok maliyetli bir seferin sonunu işaret ediyor. Net bir görev belirledim, komutanlarımıza bu görevi tamamlamaları için gerekli imkanları sağladım ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermedim. Kalmak ya da ayrılmak arasında bir seçim yapmam gerekiyordu ve hiç şüphesiz, Amerika'nın evine dönme vaktinin geldiğine inandım! Başbakan ez-Zeydi olağanüstü bir isim, umuyorum ki işleri gayet iyi bir şekilde halledecektir. Buraya bir hilafetle savaşmaya gelmiştik. Artık ortada bir hilafet yok. Evimize dönüyoruz!"

Kaynak: ANKA
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar
Slovenya Başbakanı Janša'dan parlamentoda büyük fiyasko: Gazze fotoğrafını Sudan diye gösterdi

Avrupa ülkesinin başbakanı İsrail'i aklayayım derken fena çuvalladı

Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Neden kovulmadığı ortaya çıktı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de yaprak dökümü! Sayı çift hanelere çıktı
Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı