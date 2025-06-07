ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

ABD'de Başkan Donald Trump ile milyarder iş insanı Elon Musk arasında ipler iyice koptu. Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrılıp vergi indirimi tasarısını da eleştiren Musk, "Donald Trump, Epstein dosyalarında" paylaşımını silse de ABD Başkanı Trump'ın öfkesi geçmedi.

TRUMP'TAN ZEHİR ZEMBEREK "ELON MUSK" AÇIKLAMASI

Trump son yaptığı açıklamada Musk'ı zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Musk ile ilişkilerinin tamamen bittiğini belirten Trump, çok konuşulacak bir suçlamada bulundu.

"ELON MUSK UYUŞTURUCU BAĞIMLISI"

Trump, "Musk ile ilişkimi düzeltmek istemiyorum Aramızdaki ilişki sona erdi. Demokratlara maddi destek verirse sonuçlarına katlanır. Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır." dedi.

TRUMP-MUSK KAVGASI

Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tasarıyı "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti. Musk, "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında Elon Musk'ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine cevap vermiş ve Musk'ı "her zaman sevdiğini" ancak son eleştirileri nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" belirtmişti. Elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini aktaran Trump, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı" diye konuşmuştu.

Elon Musk daha sonra Trump'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap vererek, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu. Ne kadar nankör" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra kız çocuklarına yönelik bir cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ait dosyaların kamuoyuna açıklanmama nedenine değinen Musk, "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" demişti.

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