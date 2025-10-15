Haberler

ABD Başkanı Trump, Arjantin'deki seçimde Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Arjantin'deki seçimde Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyeceğini açıkladı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaklaşan milletvekili seçimlerinde şu anki Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Arjantin Devlet Başkanı Milei ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİN MUHTEŞEMDİ"

ABD olarak Arjantin'e hem ekonomik hem de siyasi anlamda destek verdiklerini ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Trump, Milei'ye hitaben, "Kariyerin muhteşemdi ve seçimlerle devam edecek. Bu seçimi kazanacaksın. Seni destekleyeceğim." dedi.

"MILEI MUAZZAM BİR EKONOMİK BAŞARININ EŞİĞİNDE"

Trump, Milei'nin Arjantin'de çok iyi bir iş çıkardığını ve 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimden de başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti. Milei'nin "çok popüler" bir figür haline geldiğini söyleyen Trump, "O, bir dönüm noktasının eşiğinde. Bence gerçekten muazzam bir ekonomik başarının eşiğinde." diye konuştu.

SEÇİM 26 EKİM'DE

Arjantin'de 26 Ekim'de yapılacak milletvekili seçiminde Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri yeniden seçilecek.

