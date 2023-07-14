Biden'ın güldürmek için türlü şaklabanlıklar yaptığı küçük çocuk pas vermedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı bir etkinlikte bir çocuğu sevmeye çalıştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden'ın ilgisini çekmek için bir süre uğraştığı küçük çocuk hiç oralı olmadı. Annesinin kucağındaki çocuğun kendisini umursamadığını fark eden Biden bir süre sonra oradan uzaklaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir etkinlikte annesinin kucağında duran küçük bir çocuğu sevmek istedi. Komiklikler yaparak çocuğu güldürmeye çalışan Biden başarılı olamadı. Küçük çocuğun umursamadığı ABD Başkanı, bir süre sonra alandan uzaklaştı.

BIDEN KOMİKLİKLER YAPARAK ÇOCUĞU GÜLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Zaman zaman yaptığı ilginç hareketleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Bir etkinliğe katılan Joe Biden, annesinin kucağında duran küçük bir çocuğu sevmek istedi. Çocuğun yanına yaklaşan ABD Başkanı Biden, komiklikler yapmaya çalıştı.

NE YAPTIYSA ÇOCUĞUN İLGİSİNİ ÇEKEMEDİ

Çocuğun ilgisini çekmek için bir süre uğraşan Biden ne yaptıysa fayda etmedi. Biden'ı umursamayan küçük çocuk hiç oralı olmadı. Biden da bir süre sonra gülerek alandan uzaklaştı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.