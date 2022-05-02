Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Biden, Kur'an-ı Kerim'den de ayetler paylaştı - Haberler

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Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Biden, Kur'an-ı Kerim'den de ayetler paylaştı

AA - Hakan Çopur - Dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, yayınladığı mesajda tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Beyaz Saray'da bayram etkinliği düzenleyerek Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırlayacak olan Biden, bayram mesajında Kur'an-ı Kerim'den de ayetler paylaştı.

ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı.
Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti.

KUR'AN-I KERİM'DEN AYETLER PAYLAŞTI

Kur'an-ı Kerim'de "insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı" ve "toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının" ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY'DA BAYRAM KUTLAMASI

Öte yandan Biden, bu bayram Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı etkinliği düzenleme geleneğine geri dönüldüğünü ve pazartesi günü bayram kutlamasının yapılacağını da kaydetti. Söz konusu etkinliğe Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinin katılacağı bildirildi.

AA / Hakan Çopur - Dünya

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