ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta bir takım soğuk algınlığı belirtileri göstermesinin ardından koronavirüs testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Hastalığı hafif atlattığı belirtilen Biden'ın 27 Temmuz'da yapılan testi negatif çıkmıştı.

SONUÇ BU KEZ POZİTİF ÇIKTI

22 Temmuz'da koronaya yakalanan Biden, karantina süresinin dolmasının ardından bugün bir kez daha test yaptırdı. Ancak sonuç yeniden pozitif çıktı.

YENİDEN KARANTİNAYA GİRECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın hiç bir sempton göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." ifadelerini kullandı.

OMİCRON'UN ALT MUTASYONU

Kevin O'Connor, daha önce, Biden'a yüksek ihtimalle Omicron'un alt mutasyonu BA5 olduğunu tespit ettiklerini belirtmişti.

MASKE TAKMAMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Biden'ın Kovid-19 testi ilk olarak, 22 Temmuz'da pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz Çarşamba işinin başına dönen Biden'ın çarşambadan itibaren katıldığı toplantılarda maske takmaması, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) rehberine uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.