ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın suikast girişimiyle ilgili "Soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Güvenlik önlemleri gözden geçirilecek. Ulus olarak birleşmeliyiz, birlik olmalıyız." dedi.

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden yeni açıklamalarda bulundu.

"BU TÜR BİR SALDIRIYA KESİNLİKLE ABD'DE YER YOK"

Soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğünü söyleyen Biden, "Bu tür bir saldırıya kesinlikle ABD'de yer yok. Bu bizim bütün değerlerimize aykırı. Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Görüş ayrılıkları yaşayabiliriz ama ABD olduğumuzu unutmayacağız. Olayla ilgili brifing aldık. Henüz erken aşamadayız. Saldırının amacını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SALDIRGANI BİLİYORUZ AMA SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Biden, konuşmanın devamında "Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Güvenlik önlemleri gözden geçirilecek. Ulus olarak birleşmeliyiz, birlik olmalıyız." mesajını paylaştı.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Trump, "Gizli servis ellerindeki tüm kaynakları kullanarak onun güvenliğinin sağlanması için ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istedim. Aynı zamanda gizli servise de tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini istedim yarından itibaren." dedi.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.