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ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Orta Doğu dış politikamızın İsrail'e tabi olmasına izin veremeyiz"

ABD Başkan Yardımcısı Vance: 'Orta Doğu dış politikamızın İsrail'e tabi olmasına izin veremeyiz'
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İsrail ile önemli bir ortaklık yürüttüğünü ancak Washington'ın dış politikasını İsrail'in çıkarlarına tabi hale getirmemesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu dış politikamızın, İsrail Devleti'ne tabi olmasına izin veremeyiz" dedi.

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İsrail ile önemli bir ortaklık yürüttüğünü ancak Washington'ın dış politikasını İsrail'in çıkarlarına tabi hale getirmemesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu dış politikamızın, İsrail Devleti'ne tabi olmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD merkezl, All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg podcastinin dün yayımlanan bölümünde, ABD-İsrail ilişkileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı konusunda ABD'nin önemli ortaklarından biri olduğunu belirten Vance, buna karşın iki ülkenin her konuda aynı görüşte olmadığını söyledi.

Vance, Trump'ın Amerikan halkının çıkarları ile İsrail hükümetinin çıkarlarının farklı olduğunu düşündüğü durumlarda Netanyahu'dan ayrışmaya istekli olduğunu savundu.

ABD-İsrail ilişkilerinin "Amerikan çıkarları" temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vance, "Belirli bir politikanın Amerika'nın çıkarına olup olmadığı konusunda konuştuğunuzda ve buna odaklandığınızda, Amerikan halkının onlar için mücadele ettiğinizi bilmesini sağlarsınız" diye konuştu.

Vance, ABD'nin NATO ile ilişkisini de İsrail ile ilişkisine benzeterek, "NATO'da çok sayıda önemli ilişkimiz ve önemli ortaklıklarımız var. Ancak bu, Avrupa dış politikamızı NATO'ya tamamen tabi hale getireceğimiz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde Orta Doğu dış politikamızın da İsrail Devleti'ne tabi olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin gerektiğinde ortaklarıyla çalışması, gerektiğinde ise anlaşmazlığa düşmesi gerektiğini belirten Vance, "Anlaşmazlığa düştüğümüzde anlaşmazlığa düşeceğiz ve Amerika'nın çıkarlarını takip edeceğiz. Rasyonel bir dış politikaya sahip olmanın tek yolu bu" dedi.

Kaynak: ANKA
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