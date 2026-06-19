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Beyaz Saray: Vance'in İran görüşmeleri için yapacağı İsviçre ziyareti ertelendi

Beyaz Saray: Vance'in İran görüşmeleri için yapacağı İsviçre ziyareti ertelendi
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Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yapılması planlanan müzakereler kapsamında İsviçre'ye yapacağı ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Teknik görüşmeler için planların henüz tamamlanmadığı belirtildi.

BEYAZ Saray, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yapılacak müzakereler kapsamında İsviçre'ye yapması planlanan ziyaretin ertelendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bugün gerçekleşmesi beklenen müzakereler için ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre'ye yapacağı seyahatin ertelendiği bildirildi. Açıklamada, "Şu an itibarıyla Başkan Yardımcısı yola çıkmıyor. Bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit veya öngörülebilir olmamıştır" denildi.

Müzakerelere dair planlama sürecinin sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, "Teknik görüşmeler için planlar henüz nihayete ermedi ve ABD heyeti ilk fırsatta yola çıkmak üzere hazır durumdadır. Teknik görüşmelere en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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