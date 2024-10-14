ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sağlık durumu ile ilgili rapor yayınladı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumartesi günü sağlık durumunu açıklayan bir rapor yayınladı. 59 yaşındaki Harris'in doktoru, kendisinin "sağlıklı" olduğunu ve başkanlık görevlerini yerine getirebilecek fiziksel ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti.

Raporda, Harris'in hafif miyop olduğu, mevsimsel alerjileri bulunduğu ve üç yaşındayken bir karın ameliyatı geçirdiği açıklandı. Ayrıca, annesinde kolon kanseri geçmişi olduğu da belirtildi. Buna karşın, Harris'in diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları olmadığı vurgulandı.

Harris'in ekibi, bu raporun yayınlanmasını, 78 yaşındaki Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın sağlık durumuna dikkat çekmek için bir fırsat olarak gördüklerini açıkladı. Trump'ın son dönemde kampanya konuşmalarında tutarsız davranışlar sergilediği ve bilişsel gerileme belirtileri gösterdiği iddia ediliyor.

Trump, geçmişte sağlık durumu hakkında detaylı bilgi vermeyi reddetmişti. 2016 seçimleri öncesinde sadece kişisel doktorunun kısa bir mektubuyla yetinmişti.

Harris'in ekibi, Trump'ın CBS'in 60 Minutes programındaki röportajdan çekilmesini ve Harris ile tekrar tartışmayı reddetmesini eleştirdi. Eski başkanın "kamuoyu incelemesinden kaçındığını" ve "işin üstesinden gelemeyeceği izlenimini verdiğini" iddia ettiler.

Bu gelişmeler, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde adayların sağlık durumlarının önemli bir tartışma konusu haline geldiğini gösteriyor. Seçmenlerin, adayların fiziksel ve