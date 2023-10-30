ABD basınından bomba iddia: İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunu tatbikat sandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır bombardımanı 24. günde devam ederken ABD basınında yer alan bir haber ses getirdi. İsrail iç istihbaratının, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunu sıradan bir tatbikat sandığı ve bu nedenle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu konuyla ilgili bilgi vermek için uyandırmadığı iddia edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırırken bugün ABD basınında yer alan bir iddia gündem yarattı. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun nasıl mümkün olabildiği İsrail kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, New York Times gazetesi İsrail'in iç istihbarat örgütü Şin Bet'in saldırı ilk başladığında bunun Hamas'ın bir tatbikatı olup olmadığına uzun süre karar veremediği için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bilgi verilmediğini öne sürdü.

"TATBİKAT OLUP OLMADIĞINA UZUN SÜRE KARAR VEREMEDİLER"

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Şin Bet Başkanı Ronen Bar, geniş çaplı saldırının başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahı yerel saatle 03.00 sıralarında gördüklerinin ' Hamas'ın tatbikatlarından biri olup olmadığı konusunda' bir yargıya varamadı. Şin Bet yetkileri, o sabah merkez ofislerinden Gazze Şeridi'ndeki Hamas eylemlerini takip ediyordu. Hamas'ın 'gece saatleri için alışılmışın dışında aktif olduğu' ifade edilen gece boyunca görülen Hamas eylemleri ise örgütün 'savaşa girme niyeti olmadığına' ikna olan İsrail iç istihbaratı Şin Bet tarafından başta 'yalnızca bir gece tatbikatı' olarak değerlendirildi.

"SALDIRI CİDDİYE ALINMADI, NETANYAHU UYANDIRILMADI"

İsrail istihbaratı, yaklaşık bir yıl önce bunu 'boşuna çaba' olarak değerlendirerek Hamas mensuplarının el telsizlerini dinlemeyi bırakmıştı. Gazeteye göre İsrail böyle bir karar almış olmasaydı, o gece saldırı hazırlığına verecekleri yanıt da farklı olabilirdi. Öte yandan, saatler ilerledikçe Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın 'küçük çaplı bir saldırı teşebbüsünde bulunabileceğini' değerlendirerek bu endişesini üst düzey generallerle görüşerek 'Tekila' ekibi olarak bilinen bir grup 'elit terörle mücadele gücünün' İsrail'in güney sınırında konuşlandırılması emrini verdi. Üç İsrailli savunma yetkilisinin paylaştığı bilgilere göre, saldırı başlayana kadar hiç kimse durumun Başbakan Benjamin Netanyahu'yu uyandıracak kadar ciddi olduğuna inanmadı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI 24'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adında kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 20 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 120 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da da 1 gazeteci hayatını kaybetti.