ABD Bağımsızlığının 250'nci Yılını Kutladı: Trump'ın Mesajları ve Aşırı Sıcaklar Gündemdeydi

(ANKARA) - ABD, bağımsızlığının 250'nci yıl dönümünü ülke genelinde havai fişek gösterileri, konserler, askeri uçuşlar ve çeşitli etkinliklerle kutladı. Başkent Washington'daki kutlamalara ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi mesajlar içeren konuşması, aşırı sıcak hava dalgası ve sıkı güvenlik önlemleri damga vurdu.

Washington'daki National Mall'da düzenlenen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeli başlayan etkinlikte konuşan Trump, "Amerikan rüyası geri döndü" dedi.

Konuşmanın ardından havai fişek gösterisi düzenlendi. ABD'de 4 Temmuz, 1776 yılında 13 İngiliz kolonisinin Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalayarak Britanya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü dolayısıyla kutlanıyor.

TRUMP'IN KONUŞMASI TARTIŞMA YARATTI

Trump, resmi "America 250" etkinliklerinden ayrı olarak düzenlenen "Freedom 250" organizasyonunda yaptığı konuşmada, komünizm karşıtı söylemlerini yineledi, seçim reformu önerilerine ve silah taşıma hakkına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Bağımsızlık davası sonsuza kadar yaşasın. Her zaman zirvede olacağız, ülkemizin çökmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, konuşmasını "Bu, Amerika'nın altın çağının sadece başlangıcıdır" sözleriyle tamamladı.

Muhalif çevreler ise Trump'ı, 250'nci yıl kutlamalarını siyasi kampanyasının parçası haline getirmekle eleştirdi.

FREEDOM 250 ORGANİZASYONU ELEŞTİRİLDİ

Trump yönetiminin desteklediği "Freedom 250" organizasyonu, Kongre tarafından oluşturulan tarafsız "America 250" komisyonunun önüne geçtiği gerekçesiyle eleştirildi. Kutlama alanında savunma sanayii stantları, çeşitli sergiler ve eğlence alanları kurulurken, bazı Demokrat eyalet yönetimlerinin organizasyona temsilci göndermediği ve bazı sanatçıların etkinliklerden çekildiği bildirildi.

Kamuoyu araştırmalarına göre, Amerikalıların önemli bir bölümü 250'nci yıl kutlamalarının gereğinden fazla siyasallaştığını düşünüyor.

KUTLAMALAR FIRTINA VE SICAK HAVANIN GÖLGESİNDE YAPILDI

Washington'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü fırtına nedeniyle kutlamalar yaklaşık iki saat ertelendi. Yetkililer, National Mall'u geçici olarak tahliye ederek ziyaretçileri kapalı alanlara yönlendirdi. Kentte hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, ABD'nin doğu kıyısında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bazı eyaletlerde kutlamalar iptal edildi.

Şiddetli hava koşulları nedeniyle doğu eyaletlerinde yaklaşık 750 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Kongre tarafından organize edilen "America 250" etkinlikleri kapsamında ülke genelinde konserler ve kutlamalar gerçekleştirildi. Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı Philadelphia'da özel törenler düzenlenirken, Virginia eyaletindeki Mount Vernon'da 150 kişi ABD vatandaşlığına kabul edildi.

New York'ta düzenlenen geleneksel sosisli sandviç yeme yarışmasını erkeklerde Joey Chestnut, kadınlarda ise Miki Sudo kazandı.

ESKİ BAŞKANLARDAN KUTLAMA MESAJI

Eski ABD başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da bağımsızlığın 250. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Biden, Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan eşitlik ilkesine vurgu yaparken, Obama ülkenin kuruluş ideallerinin hayata geçirilmesi için çabaların sürmesi gerektiğini belirtti. Bush, aktif vatandaşlık çağrısı yaparken, Clinton ise ülkedeki siyasi kutuplaşma ve demokrasi tartışmalarına dikkati çekti.

Kaynak: ANKA