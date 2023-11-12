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ABD Askeri Uçağı Akdeniz'e Düştü, 5 Personel Hayatını Kaybetti

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) tarafından yapılan açıklamada, askeri eğitim sırasında havada yakıt ikmali yaparken kırıma uğrayan bir ABD askeri uçağının Akdeniz'e düştüğü ve uçaktaki 5 personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.