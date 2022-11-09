ABD ara seçimleri: Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 82, Demokratlar 47 sandalye kazandı

ABD'de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarına göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazandı. Seçime giren 35 Senato koltuğunun ise 17'sini Cumhuriyetçiler, 10'unu Demokratlar aldı. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanması eski başkan Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimine girmesinde önemli rol oynayacakken, mevcut durum Başkan Biden'ı ise zor durumda bırakacak.

ABD'de Senatonun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

CUMHURİYETÇİLER FARK ATTI

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu. Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdığı görülüyor. Cumhuriyetçiler ayrıca, daha önce yapılan bazı seçim bölgesi değişikliğinden kaynaklı boş kalan 1 sandalyeyi daha aldı. Seçime giren 35 Senato koltuğundan 17'sini Cumhuriyetçiler, 10'unu Demokratlar aldı. Açıklanan sonuçlarla hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların elinde 46'şar koltuk görünüyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DENGELER DEĞİŞEBİLİR

Şu anda Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler ise 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boştu. Temsilciler Meclisinde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.

BIDEN VE TRUMP'IN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Demokratların çoğunluğu kaybetmesi durumunda Başkan Joe Biden'ı zor bir 2 sene bekliyor. Sonuçlar kampanya dönemine ağırlığını koyan eski başkan Donald Trump'ın başkanlık yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak. Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü ele almak için ise Cumhuriyetçilerin 9 sandalye kazanması lazım.

Demokratların Kongre'de çoğunluğu kaybetmesiyle Biden'ı zor bir dönem bekliyor. Trump yanlılarının Kongre Komitelerinde olmasıyla Biden azledilmeye çalışılabilir. Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlarsa, Biden yasa geçirmek için cumhuriyetçileri ikna etmek zorunda kalacak. Bu kritik seçimin sonucu, 2024'de başkanlık seçiminin nasıl geçeceğine dair de ipuçları verecek.

ARA SEÇİM NEDİR?

ABD halkı 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor. Bu yıl, Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi. Seçimlerde Senato'da çoğunluğunun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.