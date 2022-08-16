Trump'ın evine baskın yapan FBI ajanlarının, pasaportlarını çaldığını iddia etti

ABD Adalet Bakanlığı, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta eski başkan Donald Trump'ın evine düzenledikleri baskında arama emriyle ilgili argümanların açıklanmasını reddetti. Yapılan açıklamada "Bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır." denildi. Trump ise baskında 3 pasaportunun çalındığını öne sürdü.

Geçtiğimiz hafta eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evi FBI ajanları tarafından aranmıştı. Gizli belgelere yönelik yapılan arama Trump'ı küplere bindirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanlığı yapılan açıklamada, "Hükümetin beyanının bu aşamada ifşa edilmesi, muhtemelen, bu soruşturma ilerledikçe ve diğer yüksek profilli soruşturmalarda yardım istenebilecek tanıkların gelecekteki iş birliğini sekteye uğratacaktır." ifadesine yer verildi.

"ZARAR DAHA DA ARTABİLİR"

Açıklamada ayrıca "Bu soruşturmanın son derece gizli materyalleri içermesi, soruşturmanın bütünlüğünün korunması gereğinin altını çizmekte ve bilgilerin zamanından önce veya uygunsuz şekilde kamuya ifşa edilmesi halinde ortaya çıkabilecek zararı daha da artırmaktadır." uyarısı yapıldı.

PASAPORTLARININ ÇALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan Trump ise "Truth Social" adlı sosyal medya hesabından, "Vay! FBI tarafından Mar-a-Lago'ya yapılan baskında (birinin tarihi geçmiş) üç pasaportum çalındı." ifadelerini paylaştı. Trump'ın muhtemelen ABD vatandaşlarına verilen normal lacivert pasaport ile başkanlığı döneminde aldığı kırmızı resmi pasaport ve siyah diplomatik pasaporta sahip olduğu yorumları yapıldı. Trump'ın, pasaportları olmadan yurt dışına çıkamayacağına da işaret edildi.

YEMİNLİ BEYANIN AÇIKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, federal mahkemeden, FBI ajanlarının geçen hafta Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde arama yapmak zorunda kalmasının muhtemel nedenini açıklayan argümanı ortaya koyan yeminli beyanın açıklanması başvurusunda bulunmuştu.

"ÇOK GİZLİ" DAMLGALI 11 SET BELGE ALINDI

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 11 Ağustos'ta, FBI baskını hakkında ilk defa açıklama yaparak, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu. Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı. Yayımlanan "arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" (Top Secret) damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.