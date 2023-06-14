AB, Suriyelilere yönelik yardımlarını sürdüreceğini açıkladı

DUYGU GÜVENÇ / BRÜKSEL

Brüksel'de yapılan 7. Suriye Konferansında; sivil toplum örgütleri temsilcileri, AB'li muhataplarıyla bir araya geldi. AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, birliğin Suriyelilerin artan ihtiyaçlarına ayak uyduramadığını belirtirken; AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman da AB'nin Suriyelilere yönelik yardımlarının devam edeceği sözünü verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Brüksel'de toplanacak 7. Suriye Konferansı'na katılmayacak; konferansta Türkiye'yi AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı temsil edecek.

2017 yılından bu yana "Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme" başlığıyla düzenlenen konferansların yedincisi Avrupa Parlamentosu çatısı altında yüzlerce sivil toplum örgütünün temsilcilerinin katılımıyla başladı.

İki gün sürecek konferansta ilk olarak sivil toplum örgütlerinin beklenti ve taleplerine yer verilirken, toplantı yarın bakanlar düzeyinde devam edecek. Sürdürülebilir finansmanın önemi, kadınların ve çocukların karşılaştığı tehdit ve sınamalar, Suriye'de yaşamaya devam edenlerin kötüleşen yaşam şartlarına karşı atılabilecek adımlar masaya yatırıldı.

"YARDIMLAR ARTAN İHTİYAÇLARA AYAK UYDURAMIYOR"

AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic konferansın açılışında yaptığı konuşmada Suriyeli mülteciler için fon desteği sağlamanın önemine işaret etti. "Suriyelilere yönelik insani yardımın hızla artan ihtiyaçlara ayak uyduramadığını biliyoruz" diyen Lenarcic, Suriyeliler için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla birlikte çalışmanın önemine işaret etti.

Suriye içerisinde 15 buçuk milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Lenarcic, bu sayının 2020 yılından itibaren yüzde 40 arttığını vurguladı. Lenarcic bu amaçla insan odaklı, sürdürülebilir ve bölgesel olarak da kabul edilebilecek çözümler üretmenin önemine işaret etti.

AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman da, Suriye'deki çözümsüzlüğe işaret etti. "Açık, net bir çözüm olmadan karmaşık bir ortamda çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biz sürekli olarak nasıl ileriye gideceğimizi düşünmeliyiz. Suriye krizi, ülkenin sınırında sona eren bir kriz değil" diyen Koopman, Suriyelilere ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a teşekkür etti.

Koopman, "AB, Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir. AB'nin bu yöndeki kararlılığı tamdır. Sürdürülebilir çözüme ihtiyaç var" dedi.

HAKAN FİDAN KATILMAYACAK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles'in açılışını yapacağı Suriye konferansının bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılmayacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesaj yoluyla katılacağı toplantıya Suriyeli mültecilere en fazla ev sahipliği yapan komşu ülkelerin bakanları davet edildi.

Dış İlişkiler ve Mültecilerden Sorumlu Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib toplantıya katılırken, Türkiye'yi konferansta AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı temsil edecek. Türkiye gibi Mısır da konferansta AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Badr Abdelatty tarafından temsil edilecek.

Türkiye geçtiğimiz yıllarda Suriye Konferansına bakan düzeyinde de katılım sağlamıştı. Ancak Ankara-Brüksel arasındaki mülteci sorununa farklı yaklaşım nedeniyle son yıllarda katılımın düşük tutulduğu öğrenildi.