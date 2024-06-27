AB Liderleri Yeni Dönemdeki Üst Düzey Yetkilileri Belirlemek İçin Anlaşmaya Varacak

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Liderleri, Brüksel'de birliği yeni dönemde yönetecek üst düzey yetkililerini belirlemek üzere anlaşmaya varmayı hedefliyor. AB Konseyi Başkanı, AB Komisyonu Başkanı ve AB Dış Politika Şefi pozisyonlarının belirleneceği iki günlük zirvede, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in koltuğunu beş yıl daha koruması bekleniyor.

Avrupa basınına göre sürpriz sonuçların beklenmediği zirvede 27 üye ülke liderininin Portekiz'in eski başbakanı Antonio Costa'yı AB Konseyi Başkanlığına, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı da AB Dış Politika Şefliğine getirmek üzere uzlaşması öngörülüyor.

Ukrayna'ya askeri yardımın da ele alınacağı zirveden Ukrayna'ya askeri yardımın güçlendirilmesi yönünde mesajlar çıkması bekleniyor. AB Konseyi zirveden önce liderlerin "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının tüm boyutlarını, Rusya'nın son zamanlarda gerilimi tırmandırması, sivillere ve kritik altyapılara yönelik artan saldırıları karşısında, AB'nin Ukrayna'ya kapsamlı desteğini, özellikle de askeri destek konusunu tartışacaklar" açıklamasında bulundu.

Zirvede AB'nin, göç, güvenlik, ticari rekabet, dış politika ve savunma gibi çeşitli alanlarda da gelecek beş yıllık "stratejik ajandasını" şekillendirmesi bekleniyor. AB liderlerinin aynı zamanda Orta Doğu'daki bölgesel konular ve Gazze'de ateşkes çabalarını da görüşeceği belirtiliyor.