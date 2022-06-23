AB liderleri Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünü verme konusunda anlaşmaya vardı

AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bugün başlayan iki günlük zirvede Ukrayna ve Moldova'nın adaylığını karara bağladı.

ADAY ÜLKE STATÜSÜ VERİLECEK

Avrupa Birliği zirvesinde bir araya gelen liderler, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verme konusunda anlaşmaya vardı.

ZELENSKİ: TARİHİ BİR KARAR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesine "aday ülke" statüsü verilmesi hakkında değerlendirmede bulundu. Zelenski AB'nin kararını "Tarihi bir karar" olarak niteledi.

GEÇEN HAFTA TAVSİYE VERİLMİŞTİ

AB Komisyonu geçen hafta Ukrayna ve Moldova'nın resmi olarak aday ülke statüsüne kavuşturulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmuştu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen Gürcistan ile ilgili olarak da ilk etapta resmi aday statüsü tanınmadan ülkeye "Avrupa perspektifi" verilmesinden yana görüş bildirmişti.

ADAYLIK STATÜSÜ NE ANLAMA GELİYOR?

AB'ye adaylık statüsünün verilmesi, üyelik yolundaki merdivenin ilk basamağı anlamına geliyor. Bu da müzakerelere başlanmasından aday ülke ile AB arasında yeni başlıkların açılmasına kadar uzun bir süreci kapsıyor. Her adım için de Birliğin 27 üyesinin onayı gerekiyor. Birçok ülke uzun yıllardır Birliğe aday. Örneğin Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci 1999 yılından bu yana sürüyor. Sırbistan 2012, Kuzey Makedonya 2005 ve Karadağ 2010 yılından bu yana AB üyelik için bekliyor. Bu durum adaylık statüsünün tek başına AB'ye üye olmanın garantisi olmadığını gösteriyor. Örneğin Türkiye ile çok sayıda müzakere başlığı açılmasına rağmen AB'ye üyeliğine halihazırda ihtimal verilmiyor.