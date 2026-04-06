AB Konseyi Başkanı Costa: Sivil altyapının hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki savaşa dair yaptığı açıklamada, enerji tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve yalnızca diplomasi ile çözüm bulunabileceğini belirtti.

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, enerji tesisleri başta olmak üzere sivil altyapıların hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'da devam eden savaşa dair sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Çözümün yalnızca diplomasiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Costa, "Orta Doğu'da beş haftadır süren savaşın ardından, sorunun temel nedenlerini ancak diplomatik bir çözümün ortadan kaldırabileceği açıktır. Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez. Bu durum Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerli olduğu gibi, her yerde geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Askeri operasyonun genişlemesinin halka zarar vereceğini belirten Costa, "İran halkı, İran rejiminin asıl kurbanıdır. Askeri harekatın genişlemesinin de asıl kurbanı yine onlar olacaktır. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yakın zamanda yaptığım görüşmede de vurguladığım gibi, Avrupa Birliği, İran'ı bölge ülkelerine yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'nda tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesisine izin vermeye çağırmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bölgedeki sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğinin altını çizen Costa, "Gerilimi tırmandırmak ateşkes ve barışı sağlamayacaktır. Bunu ancak müzakereler, yani bölgesel ortakların öncülüğünde yürütülen çabalar başaracaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!