AB Konseyi Başkanı Costa: Sivil altyapının hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez

AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, enerji tesisleri başta olmak üzere sivil altyapıların hedef alınmasının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'da devam eden savaşa dair sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Çözümün yalnızca diplomasiyle mümkün olabileceğine dikkat çeken Costa, "Orta Doğu'da beş haftadır süren savaşın ardından, sorunun temel nedenlerini ancak diplomatik bir çözümün ortadan kaldırabileceği açıktır. Sivil altyapının, özellikle de enerji tesislerinin hedef alınması yasa dışı ve kabul edilemez. Bu durum Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için de geçerli olduğu gibi, her yerde geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Askeri operasyonun genişlemesinin halka zarar vereceğini belirten Costa, "İran halkı, İran rejiminin asıl kurbanıdır. Askeri harekatın genişlemesinin de asıl kurbanı yine onlar olacaktır. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yakın zamanda yaptığım görüşmede de vurguladığım gibi, Avrupa Birliği, İran'ı bölge ülkelerine yönelik saldırılarına derhal son vermeye ve Hürmüz Boğazı'nda tam seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesisine izin vermeye çağırmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bölgedeki sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğinin altını çizen Costa, "Gerilimi tırmandırmak ateşkes ve barışı sağlamayacaktır. Bunu ancak müzakereler, yani bölgesel ortakların öncülüğünde yürütülen çabalar başaracaktır" değerlendirmesini yaptı.

