Haberler

AB Komisyonu Sözcüsü Wigand, Flydubai uçuşundaki saldırıyı endişeyle takip ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Komisyonu Sözcüsü Wigand, Flydubai uçuşundaki saldırıyı endişeyle takip ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv uçuşundaki saldırıyı endişeyle takip ettiklerini açıkladı. Wigand, uçağın güvenli iniş yaptığını, tüm yolcuların sağlık durumunun iyi ve güvende olduğunu, yaralananlara iyileşme dilendiğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, " Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçağın dahil olduğu saldırıyı büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm yolcular ve mürettebatla birlikte. Yaralananların en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz" dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Flydubai'nin dün Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dubai'den Tel Aviv'e giden bir uçağın dahil olduğu saldırıyı büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Düşüncelerimiz tüm yolcular ve mürettebatla birlikte. Yaralananların en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasından ve tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olup güvende olduklarının teyit edilmesinden dolayı rahatlamış durumdayız."

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek

Türkiye'den 11 yıl sonra tarihi adım! Askeri üs devrediliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Milyonların aklındaki soru yöneltildi, verdiği yanıt beyin yaktı
Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Tepki çeken açıklamaları DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var

Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var