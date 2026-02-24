Haberler

AB'den Ukrayna'ya destek mesajı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğu mesajını yineledi ve barış sağlanana kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın sarsılmaz şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit ettiklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4 yıl önce başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başlangıcından bu yana 10 kez Kiev'de bulunduğunu kaydederek, "Avrupa'nın sarsılmaz şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın haklı mücadelesine olan sarsılmaz bağlılıklarının altını çizmek istediğini belirterek, "Ukrayna halkı ve saldıran tarafa net bir mesaj göndermek istiyoruz. Barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız. Ukrayna'nın şartlarına göre barış" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

