AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington'da Görüşmelere Katılacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını açıkladı. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonu'nun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu. Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya katılacağını aktaran von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağını belirtmedi.