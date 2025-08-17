AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington'da Görüşmelere Katılacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington'da Görüşmelere Katılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını açıkladı. Ayrıca Zelenskiy ile Brüksel'de bir araya geleceği ve Gönüllüler Koalisyonu'nun video görüşmesine katılacağı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlerle yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılacağını açıkladı. Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Brüksel'de görüşeceğini ve beraber Gönüllüler Koalisyonu'nun video görüşmesine katılacaklarını duyurdu. Zelenskiy'nin isteği üzerine yarın Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya katılacağını aktaran von der Leyen, görüşmeye hangi Avrupalı liderlerin katılacağını belirtmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.