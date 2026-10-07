7 Ekim'in üçüncü yılında Netanyahu'ya hesap sorma çağrıları artıyor

Çarşamba günü İsrail'in Gazze sınırında gökyüzü aydınlanmaya başlarken, Kfar Aza halkı sessizce kibbutzun merkezindeki cephaneliğe doğru ilerledi. 7 Ekim 2023'te, sabah 7'den kısa bir süre sonra, Hamas liderliğindeki saldırganlar, topluluğun 14 kişilik sivil savunma ekibinin yarısını burada öldürdü. O gün topluluktan öldürülen 64 kişi ve kaçırılan 19 kişi arasında onlar da vardı.Saldırıların acısı burada hala taze. Ancak üç yıl sonra, İsrail'in güvenlik alanındaki zaaflarının bedelini başka kimlerin ödemesi gerektiği sorusu gündeme geliyor.Kardeşi ve yeğeni öldürülen ve Kfar Aza'dan dört akrabası kaçırılan Inbar Goldstein, "Ülkemin sorumluluk alması gerekiyor" diyor.7 Ekim saldırısı, İsrail'in 1948'deki kuruluşundan bu yana yaşadığı en ölümcül saldırıydı. Sınırı aşan ve yerleşimlere saldıran silahlı saldırganlar tarafından güney İsrail genelinde yaklaşık 1200 kişi öldürüldü. 251 kişi de rehin olarak Gazze'ye götürüldü.İsrail'in bu en büyük güvenlik zaafının üzerinden üç yıl geçti ve olayın yaşanmasına nasıl izin verildiğine dair hala bağımsız bir devlet soruşturması yok.Ve bu başarısızlığın yaşandığı dönemde görevdeki Başbakan Binyamin Netanyahu, aynı vaatle yeniden seçimlere giriyor. İsrail'i düşmanlarından korumada herkesten daha güçlü ve daha sert olmak.Goldstein, "Kimse saldırının kökenlerini araştırmadı. 7 Ekim'de başlamadı veya bitmedi, bizi yavaş yavaş tek başımıza bıraktıkları uzun bir süreçti" diyor.

İsrail'de istihbarat zaafının nedenine, saldırılardan önce askeri ve siyasi liderlere hangi bilgilerin aktarıldığına ve Netanyahu'nun kendisinin ne bildiğine dair sorular giderek artıyor.Aylar öncesinden, Gazze sınırındaki üslerde şüpheli faaliyetleri gözetlemekle görevli genç kadın askerler, üstlerine muhtemel bir saldırı hazırlığı uyarısı yapmışlardı. Aralarında Roni Eshel de vardı. Kfar Aza'nın hemen yanındaki Nahal Oz'daki üslerine silahlı saldırganlar baskın düzenlediğinde, birliğinin diğer 14 üyesiyle birlikte öldürüldü.Amcası Elad Levy "O kadar çok soru var ki" diyor. "Mısırlılar başbakanı uyardı mı? Emirlikler? Netanyahu'nun görmezden geldiği başka uyarılar yok muydu? Sadece o gün değil, bir yıl önce ve beş yıl önce neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor.""Gerçeğin ortaya çıkması gerekiyor" diye devam ediyor. "Araştırmazsak, bu olaylar tekrar tekrar yaşanacak."

Son üç yıldır, Netanyahu'ya hem kendi güvenlik şefi hem de bölgesel komşuları tarafından uyarılar yapıldığına dair giderek artan haberler çıkıyor. Netanyahu ise iddiaları reddediyor.Geçtiğimiz ay, İsrail'in Haaretz gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin saldırıdan 10 gün önce Netanyahu'yu arayarak Hamas'ın büyük bir operasyon planı konusunda uyardığını iddia eden yeni bir kitaptan alıntılar yayınladı.Netanyahu'nun ofisi haberi "tamamen yalan" olarak nitelendirerek reddetti ve gazeteye dava açacağını söyledi.Netanyahu'nun Likud partisi üyesi Amir Ohana, geçen ay sosyal medyada yayınladığı bir videoda, Gazze'deki eski Hamas lideri Yahya Sinwar'ın saldırıdan sadece birkaç kişiye bahsettiği halde Netanyahu'nun saldırıdan haberdar olabileceğini öne sürmenin "saçma ve absürt" olduğunu söylemişti.İsrail Başbakanı'nın o zamandan beri Ortadoğu'yu yeniden şekillendirdiğini ve "İsrail içinden ve dışından gelen sesler durdurmaya çağırdığında bile" pes etmediğini belirtti.Netanyahu, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıkların sorumluluğunu kendi güvenlik yetkililerine yükledi. Saldırılardan saatler önce kendisini kasten uyandırmadıklarını, bunun nedeninin ise İsrail ordusunun büyük bir kısmının konuşlandırılması emrini verip, durumu tırmandırmasından korkmaları olduğunu iddia etti."Eğer beni uyandırsalardı ne olurdu? Bu olmazdı," diyerek, vereceği tepkinin İsrail'i saldırılardan daha iyi koruyacağını ima etti.

İsrail'in savunması üzerine birçok kitap yazmış olan gazeteci Yaacov Katz, saldırıdan önceki saatlerde ortaya çıkan ve Hamas faaliyetlerine ilişkin artan endişeleri ele aldı."İsrail Uyurken" adlı kitabında, üst düzey askeri yetkililer ve istihbarat şefleri arasında sabahın erken saatlerinde yapılan görüşmeleri, komutanların izinlerinden aniden geri çağrılmasını ve seçkin bir istihbarat biriminin sınıra gönderilmesini anlatıyor.En kötü ihtimalle Hamas savaşçılarının küçük ve sınırlı bir saldırısının beklendiğini söylüyor."Peki, tüm güvenlik yetkilileri bunun böyle olmayacağını söylerken, Netanyahu neden İsrail ordusuna büyük bir önleyici saldırı emri versin ki? Onu uyandırmak da bir fark yaratmazdı."Ancak Netanyahu'nun olup biteni fark edememesiyle ilgili başka sorularla da karşı karşıya olduğunu söylüyor."Başbakan sizdiniz, politikayı siz belirlediniz" diyor. "Hamas'ı kontrol altında tutmak, Filistinlileri ayırmak ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için Hamas'ı iktidarda tutmak gibi, Gazze sınırındaki gözetleme kulesinde nöbet tutan son askere kadar ulaşan bir doktrin ve politika yarattınız."

Yıllarca Netanyahu, Gazze'de Hamas'la çatışmak yerine kontrol altında tutma politikası izledi ve bu süreçte İsrail hükümetleri Katar'ın Gazze'ye yüzlerce milyon dolar yardım sağlamasına izin verdi.Netanyahu 7 Ekim saldırılarından bir ay sonra, bir Alman gazetesine açıklamasında, Hamas'ı güçlendirmek istediği yönündeki iddiaların "tamamen yalan" olduğunu söyledi.Die Welt'e "Tam tersine, Hamas'ı olabildiğince zayıflatmaya devam etmek istedik" dedi. "Ancak para, sivil bir felaketi önlemek içindi - tek sebep bu."Saldırıdan aylar sonra, İsrail ordusunun o zamanki Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, sivilleri koruyamamaktan dolayı kamuoyu önünde özür dileyerek, bu yükü omuzlarında ve kalbinde taşıdığını söyledi.İstifa etti. Daha sonra bir dizi komutan görevden alındı ve İsrail'in iç istihbarat şefi de görevinden ayrıldı.Netanyahu şu ana kadar saldırılarla ilgili kişisel sorumluluğunu reddetti.Albay Richard Hecht, 7 Ekim'de İsrail ordusunun uluslararası sözcüsüydü. Netanyahu da dahil siyasi liderlerin sorumluluk almayı reddetmesinin, altı ay sonra istifa etmesinin nedenlerinden biri olduğunu söyledi."Bu bir rezalet" diyor. "Hesap verebilirliğe baktığınızda, İsrail ordusu içinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. ve acı olan da bu. Siyasi kademe ile ordu arasındaki sorunların başlıca nedenlerinden biri de bu."Pazartesi günü Kudüs'te düzenlenen anma töreninde, 7 Ekim'de öldürülenlerden birinin babası ayağa kalkarak başbakana meydan okudu. Güvenlik görevlileri götürmeden önce "Oğlumu korumadınız, öldürülenlerin hiçbirini korumadınız." dedi. "Utanç verici! Rezillik!"

Saldırıların üzerinden üç yıl geçtikten sonra, hesap sorulması çağrıları artıyor. Aktivistler, İsrail'in en yüksek mahkemesinden hükümeti bir devlet soruşturma komisyonu kurmaya zorlamasını istedi.Eski bakan ve muhalif siyasetçi Yizhar Shai'nin en küçük oğlu, asker Yaron, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti ve o da bu kampanyanın bir parçası.Geçen hafta Tel Aviv'deki bir protesto sırasında "7 Ekim'le ilgili bu seçimlere neredeyse gözlerimiz bağlı bir şekilde giriyoruz" dedi. "Başbakanımız, kendisine tüm zor soruların sorulduğu ve her şeyi açıklamak zorunda kaldığı bir yeminli ifadede hiçbir zaman ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama yapmadı."Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından yürütülecek bir devlet soruşturmasını sürekli reddetti ve son olarak yargının kendisine karşı önyargılı olacağını savundu.Seçim çağrısı yapmadan önce hükümeti, üyelerinin siyasi partiler tarafından atanacağı alternatif bir "ulusal soruşturma komisyonu" önerdi.Ancak İsrail hükümeti, Temmuz ayında parlamento oturumunu sonlandırmadan önce bir dizi başka yasayı geçirmesine rağmen, soruşturmaya ilişkin bir yasa tasarısını geçirmek için zamanının kalmadığını söyledi.Likud partisinden birkaç üyesiyle röportaj yapmak için iletişime geçtik, ancak başarılı olamadık. Ayrıca partiden eleştirilere yanıt vermelerini istedik ve yanıtlarını bekliyoruz.

Netanyahu'nun sorumluluğu reddetmesi, bu ayın sonlarında yapılacak yeniden seçimlere hazırlanırken artık bir seçim meselesi haline geldi.Başlıca rakibi Gadi Eisenkot'un ekibi tarafından piyasaya sürülen Sleepy Bibi (Uyuşuk Bibi) adlı bir video oyununda, oyunculardan başbakanın saldırı uyarılarından kaçınarak ve "güvenli bir şekilde yatağına ulaşarak" sorumluluktan kurtulmasına yardım etmeleri isteniyor.Netanyahu, onlarca yıldır kendisini İsrail'in "Bay Güvenliği" olarak tanıttı ve İsrail tarihinin en büyük güvenlik zaafına başkanlık etmesine rağmen, yine aynı güvenlik platformuyla seçim kampanyası yürütüyor.Son üç yıldır İsrail'in düşmanları Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı yeni savaşlar yürütmeye odaklandı.Anketler, yarışın başa baş geçeceğini ve 7 Ekim saldırılarının birçok seçmenin kararında önemli bir rol oynadığını gösteriyor.Yaacov Katz, 7 Ekim'in mirasının iki yüzü olan bir madalyon gibi olduğunu söylüyor."Hamas'ın işgaline yol açan başarısızlıklar, hatalar var" diyor. "Ama bir de Netanyahu'nun savunduğu diğer taraf var. Ortadoğu'yu yeniden şekillendirdiğini ve İsrail'i bugün daha güvenli bir yer haline getirdiğini söylüyor. ve İsrailliler bu argümanı seçimlere taşıyorlar."Saldırıların gölgesi bu seçimlerin üzerine çökmüş durumda ve İsrail'i siyasi çizgiler boyunca bir kez daha bölüyor.Destekçileri için bu, İsrail'in güvenliğini sağlamak için Binyamin Netanyahu'ya hala ihtiyaç duyulduğunu teyit ediyor.Karşıtları ise siyasi anlamda hayatta kalmasının İsrail'i riske attığını söylüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .