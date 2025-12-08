7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

TSUNAMİ UYARISI GELDİ

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Uyarıda, dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği ve birden fazla kez kıyıya vurabileceği belirtildi.

Japonya açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami sirenleri çaldı. Sirenlerin çaldığı anlar ise kameralara yansıdı.

SALLANDILAR AMA YIKILMADILAR

Japonya açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede yaylı sistemle yapılan binaların görüntüleri gündem oldu. Görüntülerde, sallanan ama yıkılmayan binalar dikkat çekti.