61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

Suriye'de Beşar Esad Rejimi bir hafta süren çatışmaların ardından bu sabah saatlerinde düştü. Muhalifler Şam'a girerken muhaliflerin bayrağı olarak bilinen yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve merkezinde üç kırmızı yıldız bulunan bayrak şehrin her noktasında açılmaya ve gönderlere çekilmeye başlandı.

3 YILDIZLI BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla beraber muhaliflerin kullandığı bayrak meydanlarda göndere çekildi. İlk olarak 1932'de kabul edilen bayrak; 2012'de muhalifler tarafından yeniden kabul edilmişti.