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61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde çökertmesinin ardından ülkede değişim dalgası ise bayraktan başladı. Esad'ın ülkeden kaçışının ardından Suriye Bayrağı gönderden indirilerek yerine muhaliflerce iç savaşın başlarında kullanılan 3 yıldızlı bayrak asıldı.

Suriye'de Beşar Esad Rejimi bir hafta süren çatışmaların ardından bu sabah saatlerinde düştü. Muhalifler Şam'a girerken muhaliflerin bayrağı olarak bilinen yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve merkezinde üç kırmızı yıldız bulunan bayrak şehrin her noktasında açılmaya ve gönderlere çekilmeye başlandı.

61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

3 YILDIZLI BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla beraber muhaliflerin kullandığı bayrak meydanlarda göndere çekildi. İlk olarak 1932'de kabul edilen bayrak; 2012'de muhalifler tarafından yeniden kabul edilmişti.

61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BU GENC KARDESIMIZ COK GÜZEL KONUSMUS ! GERCEKTEN BIARA DUYGULANDIM BÜTÜN SURILER ADINA ÖZÜR DILERIM DEDIGI AN! GÜLE GÜLE GIDIN KARDESIM, ALLAH HAKKINIZDA EN HAYIRLISINI NASIP ETSIN INSALLAH! BIZ HERZAMAN KARDESIZ !!

Yorum Beğen101
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Haber Yorumlarımasteng aston:

Her diktator ve havimi bu hazin sonu mutlaka yasiyor.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

sıra diğer diktatörlerde

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıBükücü:

Suriye bile 3 yıldızı aldı Trabzonspor tek yıldızla yola devam :))

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Sırada Ürdün var bekleyin

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

Darısı malum kişinin ülkesinin başına:)

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Saddam ve Kaddafi sonrası ülkeleri ne oldu peki:))) özgürleşti mi???

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Haber YorumlarıMapo 77:

61 yildir ayni cobanin isligina alismislar

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Haber YorumlarıMustafa K:

arap devletleri tek tek yok oluyor...Bu gidiş çok iyi

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